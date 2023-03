Grande Fratello VIP, cosa è successo ieri sera e chi sono i finalisti

Il primo verdetto della serata ha riguardato l’elezione del quarto finalista, ovvero Edoardo Tavassi, e l’eliminazione di Andrea Maestrelli in quanto rispettivamente il più e il meno votato dal pubblico a casa. Queste le percentuali di voto: 54,7% per Edoardo Tavassi, 36% per Nikita Pelizon, 3,7% per Alberto De Pisis, 3,4% per Luca Onestini, 1,3% per Milena Miconi e 0,9% per Andrea Maestrelli.

