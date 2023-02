Morto a 63 anni Joe Violanti, voce storica della radio italiana

Si è spento il dj Joe Violanti , voce di numerose radio italiane. Ha tenuto compagnia a milioni di persone nel corso della sua carriera e solo poco tempo fa ha scoperto di essere malato. Non ha avuto tempo di reagire e in appena un mese la situazione è precipitata portandolo alla morte ad appena 63 anni . Stefano Violanti , questo il suo vero nome, è stato uno dei più apprezzati conduttori radiofonici di sempre, capace di far appassionare il pubblico ai suoi racconti e di catturare la loro attenzione semplicemente usando la voce, una dote rara e fondamentale per diventare un intrattenitore alla radio.

A dare l’annuncio della morte di Joe Violanti è stato Charlie Gnocchi, collega di tante trasmissioni radiofoniche. Tramite i suoi profili social, il conduttore radiofonico ha postato un’immagine insieme a Joe Violanti e ha scritto: “Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me”. Joe Violanti aveva alle spalle una carriera lunghissima nel mondo radiofonico e aveva prestato la sua voce a grandi emittenti come RTL 102.5, RDS, Radio Kiss Kiss e Radio 105. Ha avuto anche una parentesi lavorativa nella radio pubblica, conducendo un programma su Rai Radio2. Il suo lavoro è stato molto apprezzato dal pubblico , come dimostrano i numerosi attestati di stima che stanno arrivando in queste ore sui social network.

Chi era Joe Violanti

Nato a Fidenza nel 1969, aveva da poco compiuto 63 anni. Il suo esordio nel mondo della musica risale al 1975, quando iniziò a lavorare come dj in alcune discoteche e radio locali nella provincia di Parma. Negli anni Ottanta si laurea in economia e commercio e inizia a lavorare come libero professionista, capendo ben presto che non era però quella la sua strada. Nel 1991, insieme all’amico Charlie Gnocchi, forma la coppia comica di Charlie & Joe e lavorano insieme per oltre 13 anni, fino al 2004, portando avanti, sempre insieme, la carriera radiofonica. Ma Joe Violanti ha anche una parentesi televisiva all’inizio degli anni Novanta, quando ha un suo spazio nel programma Uno Mattina Estate. Sono particolarmente note le sue performance in Tutti pazzi per RDS e il suo lavoro è stato spesso riconosciuto con premi di rilievo, come la Grolla d’oro.