Chiara Ferragni, il suo primo pandoro spopola su TikTok

Le immagini del dolce, già disponibile sugli scaffali di alcuni supermercati, sono diventate virali sui social prima ancora che la sua ideatrice annunciasse la collaborazione per le feste con Balocco. Il pandoro ha uno speciale ingrediente che renderà il Natale una ricorrenza glamour



a cura di Vittoria Romagnuolo

I fan di Chiara Ferragni sono già in fibrillazione all'idea di rendere ancora più dolce il Natale 2022 con lo speciale pandoro realizzato della fashion influencer in collaborazione con Balocco.

Prima ancora che la notizia diventasse ufficiale, il prodotto, già disponibile sugli scaffali di alcuni supermercati italiani, è diventato virale su TikTok grazie ad alcuni utenti che lo hanno acquistato e mostrato nel dettaglio.

Realizzato a scopo benefico, il primo pandoro brandizzato Chiara Ferragni non è un dolce natalizio comune ma ha un ingrediente unico pensato per rendere le feste di Natale ancora più glamour.



Lo speciale pandoro #pinkchristmas approfondimento Chiara Ferragni firma l'uovo di Pasqua solidale Natale 2022 sarà una festività da tingere di rosa, parola di Chiara Ferragni che ha fatto della sfumatura chiarissima di questa tonalità il suo colore d'elezione.

Dal classico rosso al rosa, questa la proposta dell'imprenditrice digitale che, dopo aver conquistato il palato dei suoi follower con le uova di cioccolato a Pasqua, è pronta a debuttare sulla tavola di Natale e Capodanno con il pandoro dallo spolvero rosa, “magia” resa possibile dalla presenza di zucchero a velo colorato.

A rendere ancora più desiderabile il pandoro #pinkchristmas - questo il nome-hashtag pensato per il prodotto - gli speciali stencil in carta con l'occhio cartoon - il celebre logo di Chiara Ferragni Brand - inclusi nella confezione, da apporre in cima al dolce per rendere ancora più scenografico l'effetto finale.

Ideato per diventare il soggetto perfetto per i contenuti social di Natale, il pandoro pesa settecentocinquanta grammi ed è dotato di un packaging che farà impazzire i fan dell'influencer: dalla deliziosa confezione di cartone tutta rosa, al fiocco rosso in raso con stelle e Eye Logo da conservare come un cimelio.



