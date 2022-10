Amber Heard in Spagna, si rifugia a Maiorca con la figlia

Dopo la battaglia legale che l'ha vista contrapposta all'ex marito Johnny Depp , Amber Heard è volata in Spagna. Secondo quanto scrive la stampa spagnola, l'attrice, 36 anni, si sarebbe rifugiata con la figlia Oonagh Paige, di un anno e mezzo, in un paesino di poco più di mille anime a Mallorca.

approfondimento

Johnny Depp scrive una canzone sul processo contro Amber Heard

L'attrice, sempre secondo la stampa spagnola avrebbe affitato una casa a Costitx, usando un falso nome per avere privacy. Si trova lì dall'inizio dell'estate. Non è chiaro se Amber Heard intenda trasferirsi definitivamente in Spagna, dopo aver venduto la sua casa in California e dichiarando bancarotta. Lo scorso giugno, dopo un processo ad alto tasso mediatico di sei settimane, è stata condannata a pagare all'ex marito un risarcimento di circa 15 milioni di dollari. Secondo Depp, Heard ha danneggiato la sua carriera con un editoriale apparso sul Washington Post nel 2018. A peggiorare le cose c'è il fatto che Hollywood le abbia in un certo qual modo voltato le spalle, con il suo ruolo in "Aquaman" persino incerto , a seguito soprattutto di una forte reazione da parte dei fan del cinema, che a maggioranza si sono schierati schierarsi con Johnny Depp dopo il processo.