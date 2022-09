Fabio Fazio salva una fabbrica di cioccolato: "Ci andavo da bambino"

Fabio Fazio si trasforma in Willy Wonka salvando una fabbrica di cioccolato a Varazze che rischiava di chiudere per sempre

Fabio Fazio ha annunciato su Instagram di aver rilevato , insieme a un socio, un laboratorio industriale che produce cioccolato a Varazze. La piccola azienda Lavoratti rischiava di chiudere, ma il conduttore italiano ha spiegato di aver preso questa decisione per i suoi ricordi di infanzia. “C’era una volta - racconta - un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti a Varazze come me, perché lì c’erano i miei nonni, che ad ogni Pasqua e Natale ricevevano un prodotto di questa piccola azienda” ha scritto sul suo profilo Instagram.

Nata nel 1938, la Lavoratti di Varazze è un’azienda creata da Aliberto Lavoratti, discendente di una famiglia di giostrai che cominciò a produrre cioccolato in una piccola bottega nel centro del borgo ligure. Ha portato avanti una tradizione di famiglia, specializzata anche in uova di Pasqua di qualità, ma il Covid ha minacciato la piccola azienda e nel 2020 oltre 300 mila euro di merce sono rimaste in magazzino a prendere polvere, mettendo in crisi la Lavoratti in modo insostenibile. “Quando la passione imprenditoriale incontra la genuinità del gusto, il successo non può che essere assicurato. Le mie più sentite congratulazioni all’imprenditore Davide Petrini e al suo socio Fabio Fazio, volto noto del piccolo schermo, per aver riconsegnato un futuro produttivo e occupazionale allo storico stabilimento di Varazze di Lavoratti, leader nella produzione del cioccolato” ha scritto lo scorso luglio l’assessore allo Sviluppo, Industria e Commercio della Regione Liguria, Andrea Benvenuti.

Chiusura causa Covid-19

Le difficoltà di questa fabbrica di cioccolato sono peggiorate con la pandemia di Covid-19 e non sembrava esserci altra alternativa che chiudere le porte per sempre. Ma Fazio è intervenuto per un senso di malinconia e solidarietà legato al passato: “Mi è sembrato che si potesse e si dovesse fare qualcosa. Occuparsi di cioccolato è la cosa forse più bella e più divertente che ci possa essere. Certamente è un modo per tornare indietro, per tornare bambini», ha detto il conduttore dando appuntamento a domani”. Un segno di speranza anche per le altre attività commerciali del nostro paese che hanno risentito del lockdown.

La forza dei ricordi

La nuova società si chiama Dolcezze di Riviera e fra i soci c’è anche la moglie di Fazio, Gioia Selis e l’amico di famiglia Davide Petrini, un ristoratore di Varazze che con la pandemia ha iniziato un’attività di produzione mascherine anti Covid. Questa volta niente tv e spettacolo, ma il conduttore di Savona è a capo del Cda di una fabbrica di cioccolato come in una delle più golose favole. Egli detiene il 5% di quote della società e i soci hanno salvato lo storico marchio di Varazze, la cittadina balneare del levante savonese dove il Fabio bambino trascorreva le vacanze estive con i nonni. In questi giorni la fabbrica è stata ufficialmente inaugurata, anche se le acquisizioni sono avvenute due anni fa. Partirà a breve una campagna pubblicitaria che coinvolgerà volti noti della tv, dopo che Fazio ha pubblicato un primo video ieri a cui seguirà uno nella giornata di oggi che introduce la storia di questa piccola fabbrica che è pronta a rimettersi sul mercato e addolcire grandi e piccoli.