Musica e arte a Caltabellotta, torna il Dedalo Festival

"C’è un tema che ci accompagna da 15 anni: animare con arte, cultura, visioni, persone nuove, un territorio straordinario per storia, bellezza paesaggistica, monumenti, prodotti tipici". Parole di Ezio Noto, musicista, scrittore e ideatore del Festival nato 15 anni fa nella cittadina arrampicata sulle montagne che si affacciano sul mare della costa sud della Sicilia e diventato negli anni itinerante. "Dedalo Festival continua a volare per dare speranza ed avere speranza, per aprire strade nuove alle possibilità di crescita contro lo spopolamento dei piccoli centri montani. L’arte che aiuta un territorio, un territorio che aiuta l’arte".

Questo il filo conduttore, le visioni dei vari artisti, scrittori, poeti, musicisti, pittori, attori apriranno percorsi a temi diversi: le donne siciliane di Vincenzo Muscarella “Damiana” e “Maruzza”, il sommo Dante nel pop mondiale, “Tonino” che emigra dalla Sicilia a cercare fortuna, l’occhio di fotografi siciliani straordinari, Minnella, Pitrone, Cuttitta. Lo sguardo di un attore siciliano come Gianfranco Jannuzzo che si ferma sulla sua gente con la fotografia. Gaetano Aronica che si concede alle domande curiose dei SognAttori. Il pittore Giovanni Proietto che esplorerà il volo con la sua arte in estemporanea. Storie di migranti con Totem di Giacomo Sferlazzo e i suoi racconti. Il viaggio negli inferi metafora della pandemia di Valeria Cimò. I racconti sonori di artisti meravigliosi, il ricordo di Roberto Sottile ad un anno esatto dalla sua partenza. Il viaggio continua per stimolare e coinvolgere, per aprirsi e conoscere. Per stimolare la memoria e il sogno.

Il programma:



Sabato 6 agosto

Inizio alle 18. Dopo la presentazione della 15esima edizione del Dedalo Festival alla presenza del sindaco Calogero Cattano e del vice sindaco Biagio Marciante, la cerimonia per la donazione ufficiale alla città di Caltabellotta dell’opera realizzata con i legni delle imbarcazioni dei migranti arrivati a Lampedusa, “Totem” di Giacomo Sferlazzo. Con Liliana Sinagra Coordinatrice Dedalo XV, Ezio Noto Direttore Artistico Dedalo Festival.



Inaugurazione mostre e istallazioni “Voli” La tela di Giovanni Proietto, “800A” di Domenico Pellegrino (Omaggio a Roberto Sottile).

Forum “La discesa degli inferi” di Valeria Cimò.Poi, in collaborazione con l’associazione “Le Culture Diverse”. Rassegna di libri dedicata a Salvatore Coppola “Dove il buon giorno si sente dal mattino”. “Dante Rockstar” di Giuseppe Attardi, alla presenza dell’autore, il libro sarà presentato da Salvatore Alessandro Turturici con Enrico Lustri Stuart da Valerosa. “Tonino” di Giovanni Volpe edizioni Medinova con la partecipazione dell’autore, l’editore Antonio Liotta, Gaetano Gucciardo. Modera Domenico Dentici.

Incontri con gli artisti ospiti delle residenze creative e degli eventi culturali:



Raffaella Daino, Giacomo Sferlazzo, Vorianova, Giuseppe Di Bella con Giovanni Arena, Oriana Civile.

Domenica 7 agosto

Dalle 21,00



Dedalo Festival ricorda Roberto Sottile, nell'anniversario della partenza dell’amato professore di linguistica italiana della Facoltà di lettere di Palermo. Con la collaborazione della famiglia, degli amici, dei colleghi, di poeti ed artisti.

Ospite della residenza creativa di Dedalo: Cesare Basile.



Lunedì 8 agosto

Dalle 19,00

“U cuntu di Dedalo” a curadi Francesca Albergamo, Giovanni Proietto, Carmelo Rappisi e Giacomo Sferlazzo.

I Sognattori incontrano l’attore siciliano Gaetano Aronica.

Rassegna di libri dedicata a Salvatore Coppola “Dove il buon giorno si sente dal mattino”.

“Gente Mia” di Gianfranco Jannuzzo - Edizioni Medinova

Parteciperanno l’autore, Angelo Pitrone, Antonio Liotta e altri ospiti. Modera Anna Maria Montalbano.

Proiezione promo del film “Il Mio sogno le mie ali” di Cristina Marchione

Dedalo Festival & Nella valle dei racconti – Festival del Torto.

Turismo Esperienziale e Culturale. Ne parleranno Ezio Noto, Totò Nocera, Francesca Albergamo, Domenico Dentici, Liliana Sinagra, Paolo Vetrano, Mario Abbruzzo, Biagio Marciante.

Artisti ospiti delle residenze creative e degli eventi culturali:

Pas Scarpato, Davide Campisi, Libero, Pupi di Surfaro

Martedì 9 agosto



Dalle 19,00

U cuntu di Dedalo” a curadi Francesca Albergamo Giovanni Proietto Carmelo Rappisi e Giacomo Sferlazzo.

Rassegna di libri dedicata a Salvatore Coppola “Dove il buon giorno si sente dal mattino”.

I Quaderni siciliani di fotografia Volumi 1, 2 e 3 Minnella, Cuttitta, Pitrone.

Editi da A Sud Arte contemporanea da una idea di Giovanni Proietto.

“Damiana” e “Maruzza” di Vincenzo Muscarella Edizioni Arianna

Converseranno con l’autore Anna Maria Picone, Cristina Marchione, Maria Grazia Maggio, Francesca Albergamo, Liliana Sinagra. Con la partecipazione dei Sognattori

Artisti ospiti delle residenze creative e degli eventi culturali:

Giana Guaiana, Marco Corrao e Riccardo Tesi, Less & Alfio Antico.