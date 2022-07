Arteparco presenta 'Liberi Tutti', l’opera di Valerio Berruti

Arteparco, progetto artistico a cielo aperto nato con la volontà di portare l'arte contemporanea nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, presenta Liberi Tutti, l'installazione site-specific immaginata dall'artista Valerio Berruti (Alba, 1977) e visibile da sabato 23 luglio a Pescasseroli. Condividi

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, che hanno reso ARTEPARCO oggi un percorso espositivo composito per la varietà degli artisti coinvolti negli anni – Marcantonio, Matteo Fato, Alessandro Pavone e Sissi –, quest’anno grazie a Valerio Berruti il suggestivo contesto del Parco si arricchisce di una nuova inedita opera: Liberi Tutti è una scultura poetica e fiabesca, dalle dimensioni di circa tre metri per quattro, in cui un bambino, mentre gioca nella natura, sembra affacciarsi curioso da una roccia lasciandosi intravedere dai passanti. L'installazione è visibile da sabato 23 luglio a Pescasseroli.

L'iniziativa, nata da un'idea di Paride Vitale, fondatore dell'omonima agenzia di comunicazione e imprenditore legato al territorio, vede la collaborazione tra Ente Parco, il Comune di Pescasseroli e il brand di profumi PARCO1923, ed è realizzata grazie al supporto di Bmw Italia, che da sempre dimostra attenzione ai temi della sostenibilità e della protezione ambientale, di Goretex, azienda leader nella realizzazione di tecnologie per capi outdoor impegnata a garantire un impatto economico e sociale positivo nel rispetto dell'ambiente, e Sky Arte, il canale televisivo di approfondimento dedicato alla cultura e all'arte.

“Sono molto felice di essere stato invitato a realizzare un mio lavoro site-specific per ARTEPARCO, un progetto che sposa pienamente la mia idea dell’arte, l’intenzione di creare opere immersive che dialoghino con l’ambiente e con lo spazio circostante cercando di esaltarlo al meglio”, ha affermato lo stesso Valerio Berruti. “La bellezza del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise mi ha ammaliato. Ho trascorso ore a camminare tra la natura stupendomi della bellezza degli alberi secolari, era tutto così meraviglioso da non riuscire a decidere cosa avrebbero potuto fare i miei ‘bambini’ in quel luogo fantastico”.