Valentina Pace di "Un posto a sole", le nozze con Stefano Moruzzi

Valentina Pace ha sposato Stefano Moruzzi , 41 anni, dopo 7 anni di relazione e una figlia, Matilde, nata nel 2019. L'attrice, volto di tante fiction, ha anche un'altra figlia, Alice, nata da una precedente relazione. Le due figlie di Valentina Pace hanno fatto da damigelle alle nozze , celebrate con rito civile nella suggestiva zona dei castelli romani. Matilde ha anche portato le due fedi. L'attrice aveva manifestato il desiderio di sposarsi in chiesa , ma la pandemia ha rallentato questa ipotesi perché tutte le chiese di Roma sono state prenotate. Il rito religioso, per il momento, è solo rimandato. Alle nozze erano presenti anche alcuni colleghi di set di Valentina Pace: Nina Soldano, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. Immancabile il bassotto Nanà, al quale la 45enne è molto legata.

A rivelare ai fan alcuni momenti del matrimonio è stata la stessa attrice, che su Instagram ha scritto "Mi bacerai così per i prossimi 50 anni?” postando l'immagine di un romantico bacio durante il taglio della torta. “Emozione indescrivibile ….un giorno che rimarrà indelebile nel mio cuore” ha scritto in un altro post, pubblicando uno scatto insieme al neo marito e alle due figlie. Per dedicarsi alla sua famiglia Valentina Pace ha deciso di mettere momentaneamente da parte la sua carriera da attrice, ma ha già fatto sapere che tornerà molto presto sul set di Un posto al sole. “Credo proprio che rientrerò, ma non so dire quando. Aspetto che la produzione mi faccia sapere… In questi ultimi anni ho pensato solo a fare la mamma” ha dichiarato recentemente Valentina Pace.