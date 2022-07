Vip in vacanza, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in Calabria

Bova e Moralez: le foto delle vacanze sui social

Tramonti in spiaggia, giornate all'aperto e passeggiate in riva col cane, Raoul Bova e Rocio Morales hanno optato per la semplicità di una vacanza formato famiglia per questo inizio di estate che li ha visti tornare sulla costa ionica, tanto cara all'attore.

Come tante altre celebrità del panorama nazionale, Bova e la sua compagna hanno scelto l'Italia come destinazione delle loro vacanze, uno scenario perfetto per accumulare ricordi preziosi. Mamma, papà, bambine e cagnolino sono al centro degli scatti che hanno deliziato i follower della coppia vip, unita è più felice che mai.

Bova ha scritto che la famiglia è “la luce, il nascondiglio, la verità” e le foto testimoniano, infatti, una gioia spontanea, senza artificio. Stessa ambientazione ma scatto diverso per la Morales che nella didascalia sembra rispondere a una domanda implicita. Le sue parole sono: “Sì, sono molto felice”.