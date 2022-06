Jlo presenta la figlia Emme sul palco usando il pronome neutro

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Jennifer Lopez (Halftime, esce oggi il documentario su Jennifer Lopez) ha presentato la figlia 14enne Emme Maribel Muniz sul palco prima di un'esibizione insieme a Los Angeles usando il pronome neutro "loro". Lo riportano i media americani. "Chiedo sempre a loro di cantare con me ma non lo fanno mai quindi questa è un'occasione molto speciale, perché sono molto, molto impegnati e costosi", ha detto la popstar 52enne introducendo la figlia al Blue Diamond Gala. Lopez e la figlia si sono poi esibite in una versione del pezzo 'Thousand years' di Christina Perri. "Valgono ogni singolo penny, loro sono il mio partner di duetti preferiti", ha proseguito la star di 'Let's get loud'. Non è comunque "la prima volta per Emme", mamma e figlia infatti si erano esibite insieme su un altro palco importante come quello del Super Bowl, due anni fa. Il sogno di intraprendere una carriera nella musica calcando le orme della celebre madre sembra per Emme sempre più vicina.