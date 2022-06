L'Isola dei Famosi 2022, chi è uscito lunedì 13 giugno

Gennaro Auletto è l’eliminato della puntata, Nicolas Vaporidis in finale, Nick Luciani e Mercedez Henger in nomination

Ilary Blasi ha condotto una nuova puntata de L’Isola dei Famosi , ormai sempre più vicina all’appuntamento conclusivo. In studio gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria , in Honduras l’inviato Alvin .

l’isola dei famosi, gennaro auletto eliminato

Il primo televoto della serata ha portato alla sconfitta di Gennaro Auletto, votato dal 7% del pubblico contro il 42% per Maria Laura De Vitis, il 32% per Nick Luciani e il 19% per Estefania Bernal.