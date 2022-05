Aida Danza Community, l’hub per la danza in tutte le sue forme. VIDEO

Due sedi per una scuola che vuole essere il “punto di riferimento per chi di danza vuole vivere”, come spiega la presidente Marisa Caprara. E quindi allievi, insegnanti e professionisti. Un progetto che ingloba le tre realtà coreutiche: Associazione Insegnanti di Danza Accademica Diplomati alla Scala di Milano (A.I.D.A, di cui Frédéric Olivieri è presidente onorario), Centro formazione AIDA e Junior Ballet

Una casa per allievi, per insegnanti, per danzatori diplomati, un punto di riferimento per le scuole di danza. Nasce Aida Danza Community, vero e proprio hub della danza a Milano dedicato all’arte tersicorea in tutte le sue forme: dall’insegnamento alla formazione fino alla produzione. Un luogo per tutti con docenti altamente qualificati. Una realtà che ha già alle spalle una storia quasi 30ennale che oggi si rinnova e ingrandisce. Alla sede di via Cirenei si aggiunge infatti la nuova struttura in via Mestre a Milano, all’interno dello storico Spazio Venditti ora ristrutturato.

Un viaggio iniziato 27 anni fa

Aida Danza Community nasce da un’idea della Presidente Marisa Caprara. “Un progetto che parla di danza in tutte le sue dimensioni, un polo per chi di danza vuole vivere” sottolinea nella conferenza stampa di presentazione. E aggiunge: “ADC vuole diventare un punto di riferimento per le diverse figure professionali del mondo coreutico, in cui si possa fruire della danza a 360° e trovare la risposta alle proprie esigenze”. Un vero e proprio hub della danza che ingloba le tre realtà coreutiche che si sono sviluppate in seno ad A.I.D.A (l'Associazione Insegnanti di Danza Accademica Diplomati alla Scala di Milano), nata nel 1995. Nel dettaglio: l'associazione A.I.D.A, il centro di formazione (CFA) e JUNIOR BALLET.

Un progetto nuovo che ha alle spalle una lunga storia di allievi e insegnanti. “Tanti dei nostri diplomati sono oggi impegnati in compagnie professionali di livello europeo, dal Balletto di Milano alla Delattre Dance Company, dal Theater Dortmund al Balletto di Toscana fino al Finnish National Ballet. Altri sono stati ammessi in importanti accademie italiane e internazionali come la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, con la quale manteniamo costantemente un filo diretto e una forte collaborazione, la Scuola del Teatro dell’Opera di Roma o la Bolshoi Ballet Academy” sottolinea Caprara.