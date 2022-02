Eros Pagni è Enrico IV al Teatro Manzoni di Milano

Sono passati cento anni da quando, l’Enrico IV di Luigi Pirandello, debuttava al Teatro Manzoni di Milano, in quella che allora era la sua sede, poi distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nei panni del protagonista, in quella memorabile interpretazione, c’era Ruggero Ruggeri, voluto in quel ruolo dallo stesso drammaturgo siciliano. Stavolta è l’inossidabile Eros Pagni a riempire la scena col suo estro attoriale, col suo mestiere, frutto di una lunga e fortunata carriera.