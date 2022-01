Morto André Leon Talley, storico direttore artistico di Vogue America

Il celebre giornalista di moda ed ex editor-at-large di Vogue America, si è spento martedì 18 gennaio in un ospedale di New York. Aveva 73 anni

Direttore creativo per Vogue USA per svariati anni, il celebre giornalista di moda aveva lavorato con Anna Wintour che gli dedica un post su Instagram carico di commozione. André Leon Talley si è spento in ospedale a New York all'età di 73 anni. La notizia è stata resa nota da David Vigliano, il suo agente letterario.

Nato a Washington il 16 ottobre 1949, è stato tra i primi afroamericani a imporsi nel settore del fashion, ed era noto anche per le sue battaglie a favore dell'inclusività nella moda, si spendeva per supportare e lanciare giovani stilisti afro-americani.

Assiduo frequentatori delle settimane della moda di New York, Parigi, Londra e Milano, Talley era entrato a far parte della giuria del talent show America's Next Top Model, ed è inoltre comparso nel film Sex and the City, oltre che nei documentari Valentino: The Last Emperor e The September Issue.

Il post di Anna Wintour per il collega e grande amico.