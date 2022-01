Moda, Ibrahimović e Dsquared2: arriva la capsule collection

Lo stretto rapporto di amicizia tra Dean, Dan Caten e Zlatan Ibrahimović ( QUI TUTTE LE NEWS ), dà vita alla seconda collaborazione della collezione Icon. Black on Black è stata creata dai designer e dal campione per incarnare la sua personalità e il suo stile e verrà lanciata per la stagione Autunno Inverno 2022 . La collezione total black comprende una serie di capi adatti a tutti i momenti del giorno e della sera, abbigliamento sportivo, denim e accessori. Interventi tono su tono definiscono i capi: le iniziali ZI ricamate in corsivo. La scritta Dsquared2 e il soprannome dell’attaccante ‘Ibra’ appaiono sulle salpe dei jeans.

La collezione include anche l’abbigliamento da piscina e da spiaggia

approfondimento

Sky Wifi alla prova di Ibra, nuovo testimonial d’eccezione. IL VIDEO

L’abbigliamento da sera è un mix di classico e contemporaneo. Lo smoking nero è composto da un blazer, una camicia da sera nera, pantaloni con le pinces, papillon sottile e scarpe stringate in pelle. I look più speciali sono ricoperti da cristalli neri: jeans da abbinare a una felpa con cappuccio che cade ampia e morbida e shorts dalla vestibilità rilassata.





I capi per tutti i giorni hanno un taglio moderno ed elegante. Un cappotto doppiopetto in feltro di lana, pantaloni biker in lana e la maglieria in lana merino sono indossati con una camicia in popeline. I capispalla dall’estetica ibrida, tra cui un blazer con chiusura a zip e un lungo cappotto di lana, sono realizzati con maniche da biker in pelle. La scritta Ibra è stampata sul retro di un bomber. T-shirt, jeans neri, una giacca in denim lavato e una camicia di jeans in stile western sono abbinati a stivaletti da escursionismo e cappellini da baseball.



I capi più sportivi: felpe con cappuccio e pantaloni da jogging sono in pile tecnico o cotone. La collezione include anche l’abbigliamento da piscina e da spiaggia con un boxer da bagno, accappatoio e sandali. Black on Black verrà lanciata ad agosto 2022 in tutti i negozi Dsquared2, sul sito Web e nei rivenditori selezionati WW.