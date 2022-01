Valeria Marini parla delle violenze subite in passato

Valeria Marini si è aperta con Alfonso Signorini e con il suo pubblico circa un passato traumatico e altamente drammatico legato a violenze durante alcune sue relazioni amorose, vissute dalla famosa showgirl, attrice e imprenditrice in maniera molto sofferta.

Talmente sofferta da commettere il più grave errore che si possa fare in questi casi, ossia quello di tentare di ricacciare tutto giù, in fondo alla propria coscienza, cercando disperatamente di dimenticare.

Purtroppo - come tutti noi ben sappiamo - il peso sulla coscienza non è un peso degno di questo nome, nel senso che riesce a riemergere in superficie, tornando a galla a tormentarci ancora più pesantemente.



"Purtroppo ci sono cose che io non sono mai riuscita a superare e le ho mascherate buttandomi sul lavoro”, ha ammesso Valeria Marini nel corso del trentatreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

"Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e invece c'era solo voglia di sovrastarmi. È stata la mia mamma che mi ha portata via”, ha raccontato.



La showgirl ha vissuto anche momenti di indicibile sofferenza, quelli in cui è stata vittima di vere e proprie violenze, in più quando era solo poco più che una bambina.

"Ero molto giovane, avevo 17 anni. Lui era più grande, ne aveva circa 30", ha confidato a Signorini.



Per sua stessa ammissione, si è sempre ritrovata con uomini sbagliati: "Sembravano innamoratissimi di me e alla fine diventavano aggressivi. Ultimamente però ho imparato a difendermi".

È come se tutte le esperienze negative da lei vissute l'abbiano in qualche modo rafforzata, facendola diventare meno vulnerabile, più combattiva, maggiormente lungimirante e saggia e, non da ultimo, meno indifesa.

E, come tutte le persone passionali, nonostante le love story passate si siano spesso tramutate semmai in “hate story” da dimenticare, Valeria Marini crede ancora nell’amore. Fidandosi ciecamente di quello vero.

"Ci sono persone che ti sanno amare veramente e che ti sanno rispettare”, ha aggiunto.