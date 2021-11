Morto in incidente Riccardo Ravalli, ex corteggiatore Uomini e Donne

L'uomo aveva 39 anni e, nel 2020, aveva preso parte al programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Era alla guida di un furgone quando, per cause da accertare, ha tamponato un camion che lo precedeva

Riccardo Ravalli, ex corteggiatore della trasmissione Uomini e Donne, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12.30 di ieri sull’autostrada del Brennero, nei pressi del casello di Reggiolo-Rolo, nel territorio della provincia di Reggio Emilia al confine col Mantovano.

Riccardo Ravalli aveva 39 anni. Nato a Catania, era residente a Buggiano (Pistoia), secondo quanto riporta La Nazione . Ravalli, scrive ancora il quotidiano toscano, "aveva gestito lo storico albergo Casa Rossa di Montecatini, poi gli affari non erano andati bene e si era messo a fare il cameriere e altri lavori, spostandosi per un periodo in provincia di Arezzo". Nel 2020 aveva partecipato al programma televisivo condotto da Maria De Filippi, figurando tra i corteggiatori di Daniela Di Napoli.

L'incidente stradale

Ravalli, secondo quanto si legge sulla Gazzetta di Mantova, era alla guida di un furgone quando, per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Modena Nord, ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. Le ipotesi più probabili è che il conducente del furgone abbia avuto un malore, un colpo di sonno o una fatale distrazione. Il conducente del camion è rimasto illeso, mentre per il trentanovenne di origine siciliana non c'è stato più nulla da fare.