Freddie Mercury apre su Sky Arte la serie di Dieci Fotografie

Da Lunedì 1 Novembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte la serie in sei episodi Dieci fotografie (disponibili anche on demand e in streaming su NOW) accompagna lo spettatore alla scoperta della vita di personaggi celebri, da Freddie Mercury a Elizabeth Taylor, da Tupac Shakur a Muhammad Ali, da John Lennon a Amy Winehouse. In ogni episodio si analizzano dieci immagini, scatti pubblici o foto di famiglia, scatti iconici o privati, che svelano momenti chiave della loro vita, il raggiungimento del successo, le ombre della vita personale, un momento di rottura o di svolta.



Si comincia il 1 novembre con un doppio appuntamento: il primo episodio è dedicato a uno degli uomini più fotografato al mondo, Freddie Mercury. Scopriamo attraverso le fotografie la sua trasformazione: da Farrokh Bulsara e il trasferimento da Zanzibar, per raggiungere poi l’India e infine Londra, dove Freddie costruisce il suo personaggio e diventa star del rock, scopre la sua sessualità e incontra il successo, fino a perdere la sua battaglia contro l’AIDS nel 1991. A seguire Elizabeth Taylor, una delle attrici più acclamate per talento e bellezza. Molto più di una semplice diva del cinema, una donna intelligente e coraggiosa che ha prestato il suo volto alla lotta all’AIDS e ha vissuto i suoi amori, fallimenti e la sua malattia senza nascondersi.

Dall’8 novembre, tutti i lunedì alle 21.15, la serie prosegue con la vita turbolenta di Tupac Shakur, il mito Muhammad Ali, la figura magnetica e leggendaria di John Lennon e infine la breve e drammatica parabola della vita di Amy Winehouse.



Dieci Fotografie - Freddie Mercury in onda il 1 novembre alle 21.15

La storia di Mercury inizia con la sua prima foto da bambino e offre uno scorcio di un mondo coloniale ormai lontano: Farrokh Bulsara, come era conosciuto allora, nacque da genitori indiani sull'isola di Zanzibar, nell'Africa orientale. In dieci scatti vedremo Farrokh trasformarsi in Freddie, la star rock amata in tutto il mondo.



Dieci Fotografie - Elizabeth Taylor – in onda il 1 novembre alle 22.10

Elizabeth Taylor è stata una delle donne più apprezzate di Hollywood, famosa per la sua bellezza, i suoi matrimoni, la sua carriera. La sua storia inizia con lo scatto che la ritrae da piccola, probabilmente nella tenuta di campagna degli amici di famiglia e si conclude con le immagini di una diva che ha il completo controllo della propria immagine e che la mette a servizio delle cause in cui crede.



Dieci Fotografie - Tupac Shakur in onda l’8 novembre alle 21.15

Tupac Shakur è stata una delle figure più fotografate dell'hip hop. La sua storia inizia con la foto di lui, da piccolo, cullato da sua madre che lo allatta. Sua madre era un'attivista di spicco, membro delle Pantere Nere a New York, questo background di attivismo politico ha fatto da sfondo alla vita di Tupac mentre lavorava per trovare la propria strada e lasciare il proprio segno nel mondo.



Dieci Fotografie - Muhammad Ali onda il 15 novembre alle 21.15

La storia di Ali inizia con una foto di Cassius Marcellus Clay Jr - il ragazzo che sarebbe diventato Muhammad Ali - da bambino, vestito con i suoi abiti migliori, ma che sembra pronto a saltare fuori dall'inquadratura. Cassius è cresciuto a Louisville, nel Kentucky, dove è tornato nel 1960 con la sua medaglia d'oro olimpica dei pesi massimi leggeri al collo. Il film segue la trasformazione di Cassius Clay in Muhammad Ali, personaggio religioso e politico portatore di un messaggio sociale di orgoglio nero e membro di spicco della Nation of Islam.



Dieci fotografie - John Lennon in onda il 22 novembre alle 21.15

Dalle foto di Lennon si possono percepire molte cose: la ricerca di tutta una vita di vivere la a modo suo, le pressioni conseguite dal successo e la sua relazione con la donna che è diventata l'amore della sua vita, l'artista d'avanguardia Yoko Ono. Ma tutto inizia con una foto di John da bambino in un giardino con sua madre Julia; quel giorno però, Julia è solo lì in visita, perché John vive con la severa zia Mimi.



Dieci Fotografie - Amy Winehouse in onda il 29 novembre alle 21.15

L'immagine di Amy Winehouse è conosciuta in tutto il mondo; era una ragazza del nord di Londra con una voce e un aspetto unici, che ha avuto un enorme successo e dalla cui vita privata la stampa ne è diventata ossessionata. È morta nel 2011 a soli 27 anni. Attraverso le dieci fotografie di Amy, il film ci fa conoscere l’artista come una persona che, nelle parole di sua madre Janis, non ha mai avuto la possibilità di crescere fuori dalla ribalta e che nonostante il suo enorme talento, ha lottato contro la propria l'insicurezza.