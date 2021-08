Eros, sabato 28 grande notte di danza a Castel Sant'Angelo

approfondimento

Cervia, grande successo per la serata-evento dedicata a Carla Fracci

L'evento è stato curato da Daniele Ciprini e inaugura la rassegna “Sotto l'Angelo di Castello”. Eros, naturalmente, è il dio Greco dell'amore, figlio di Afrodite e Ares, protagonista della più grande storia d'amore di tutti i miti e le leggende insieme a Psiche, che lo sposa a patto di poterlo incontrare solo al buio, di notte. Ma quando lei, spinta dalla curiosità, cercherà di vederlo, lui volerà via. Eros è desiderio, energia vitale, ma anche attesa e mistero: in scena lo rappresenta Sergio Bernal, che fonde flamenco e balletto classico in alcuni dei suoi pezzi migliori come Il Cigno (su musiche di Saint-Saëns) e le sue coreografie Zapateado de Sarasate e Zapateado con indosso il costume disegnato da Roberto Capucci. Insieme a lui suoneranno anche Giulio Plotino e Augusta Giraldi, che interpreteranno brani di Von Biber, Debussy, Massenet, Paganini, Saint-Saëns e Pablo de Sarasate.

Infine, in scena anche l'attrice Eleonora Albrecht, sospesa tra Psiche e Afrodite: leggerà brani di Gaio Valerio Catullo, Alda Merini, Jacques Prévert, Saffo e dal Cantico dei Cantici.