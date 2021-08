Kelly McCreary è incinta

“Siamo davvero entusiasti di condividere che io e mio marito stiamo aspettando il nostro primo figlio!” ha rivelato Kelly a People. "In realtà ho urlato per lo shock quando ho letto 'incinta'" ha rivelato, mostrando una foto di se stessa con in mano il test di gravidanza positivo. “Voglio dire, non me l'aspettavo. Mi ero davvero preparata mentalmente ed emotivamente alla possibilità che ci sarebbe voluto del tempo per concepire. Quindi, ero sinceramente scioccata." Kelly McCreary ha anche condiviso l'immagine sulla sua pagina Instagram, dove ha fatto sapere ai suoi follower che lei e Chatmon, 44 anni, sono "entusiasti di far crescere la nostra famiglia e di condividere la notizia con tutti voi! Lasciate che ve lo dica, non c’è niente di meglio che scoprirlo vedendo la parola scritta, chiara come il giorno, senza lasciare alcun mistero: Incinta!”