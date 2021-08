Cervia fa ballare la Romagna: arrivano Orietta Berti e Jo Squillo

Dopo l’anticipazione del 29 luglio con gli eventi di musica e sport targati New Dreams che hanno visto artisti, influencer e personaggi Tv animare la spiaggia con un quadrangolare di Beach Soccer, Le Jardin del Grand Hotel Cervia si trasformerà in una location d’eccezione che ospiterà ogni settimana una serie di appuntamenti tra cinema, cultura, musica e cene speciali e grandi eventi al femminile.

Ad aprire la settimana sarà “Cinema Paradiso”, una rassegna cinematografica sotto le stelle, dedicata alle donne icone della moda e del cinema internazionale- il martedì l’appuntamento sarà con il meglio della musica pop di sempre mentre la settimana si chiuderà ogni domenica con una cena etnica a tema africano, sia dal punto di vista culinario che musicale. Ma non finisce qui. Il Bleck 2.10 ospiterà alcuni degli appuntamenti della 29° edizione di CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO, dedicata a Raoul Casadei e Terenzio Medri (per informazioni https://www.cerviamailibro.it/) e serate speciali con protagoniste donne che hanno molto da raccontare come ORIETTA BERTI, la comica siciliana ANNA MARIA BARBERA e la dj e conduttrice TV JOE SQUILLO.

Questi gli eventi in programma:

4 agosto CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - Ore 21.30, CHIARA MOSCARDELLI, Scrittrice

TERESA PAPAVERO E LO SCHELETRO NELL’INTERCAPEDINE - Ed. Giunti

Conduce ILARIA BEDESCHI, giornalista de il Resto del Carlino

5 agosto CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - Ore 21.30, ROBERTO BALZANI,

Scrittore, Storico e Docente universitario

IL MISTERO DELLE OSSA DI DANTE - Ed. Minerva

Conduce ROBERTO MUGAVERO Editore Minerva Edizioni

9 agosto, CINEMA PARADISO - ore 21.30, “Coco Avant Channel” dedicato a Coco Chanel

La storia di Coco Chanel, a partire dalle umili origini come sarta, fino alle vette della moda parigina.

Data di uscita: 29 maggio 2009 - Regista: Anne Fontaine

10 agosto, ore 20:00 - dinner show con i SUPER POP per la FESTA DELLE STELLE

I fuochi pirotecnici andranno a rendere ancora più unica la serata del “SUPERPOP LIVE SHOW”, lo spettacolo musicale di Alberto Bazzoli & Gianni D’Amato che affonda le sue radici nel mondo notturno dei nightclubs, negli anni ‘70-‘80, nella disco-music. Il sound autentico della band si intreccia all’estetismo, alla moda, al cool creando un concerto dall’alto impatto artistico e di grande coinvolgimento col pubblico.

11 agosto CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - Ore 21.30, DAVID ERMINI

Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

VITTORIO BACHELET. Gli anni 70 tra speranze e disillusioni - Ist. Poligrafico dello Stato

Introduce CESARE BRUSI, Direttore Confcommercio Ascom Cervia

- Giardino Grand Hotel Cervia

13 agosto - ore 20.00, aperitivo in Mongolfiera

Sorseggia un bicchiere di champagne e brinda ammirando dall’alto la regina dell’Adriatico

14 agosto, ore 20.00 - dinner show con ORIETTA BERTI

La regina dell’estate grazie a “Mille” con Fedez e Achille Lauro

sarà la protagonista della serata con un live d’eccezione

15 agosto CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO, ore 10.30 - FERRAGOSTO CON GLI AUTORI

16 agosto CINEMA PARADISO, ore 21.30 - “Grace di Monaco” dedicato a Grace Kelly

La principessa Grace Kelly prende in considerazione l’idea di tornare ad Hollywood per partecipare alle riprese del film ‘Marnie’, ma una lotta politica fra Monaco e la Francia la costringono a una decisione difficile. Prima data di uscita: 14 maggio 2014 -Regista: Olivier Dahan

17 agosto, ore 20.00 - SUPER POP

In attesa delle stelle in cielo andiamo ad ascoltare il meglio della musica pop di sempre

“SUPERPOP LIVE SHOW” è lo spettacolo musicale di Alberto Bazzoli & Gianni D’Amato che affonda le sue radici nel mondo notturno dei nightclubs, negli anni ‘70-‘80, nella disco-music. Il sound autentico della band si intreccia all’estetismo, alla moda, al cool creando un concerto dall’alto impatto artistico e di grande coinvolgimento col pubblico.

20 agosto, ore 20.00 – dinner show con spettacolo

METTI UNA SERA SCONSY. Di e con Anna Maria Barbera

Metti una sera, decidiamo di uscire, per spensierarci o per pensarci, magari con altro sguardo; il suo. Attento, profondo, disponibile ma non disposto. Metti una sera d’inattesa poesia “nella vasta cazzistica che ci seguisce” come dice lei spostando consonanti e accenti ad arte, con quella filosofica (scegli voi su quale ì lo vuoi metterlo l’accento) lungimiranza di un “escogito ergo sum”.

Metti Una Sera Sconsy allora! Per incontrare una compagna televisiva che viene a trovarci direttamente da Zelig “dal vivo per arricordarci di Noi, addarcela una carezza à sta vita ca desideremmo e sfugge, con distruggente nostalgia.”

23 agosto CINEMA PARADISO ore 21.30 - “Quando la moglie è in vacanza” dedicato a Marilyn Monroe

Rimasto solo in casa per l’estate, un uomo felicemente sposato incontra una bionda irresistibile che si è appena trasferita nell’appartamento al piano superiore.

Data di uscita: 1 giugno 1955 - Regista: Billy Wilder

24 agosto, ore 20:00 – SUPER POP

In attesa delle stelle in cielo andiamo ad ascoltare il meglio della musica pop di sempre

“SUPERPOP LIVE SHOW” è lo spettacolo musicale di Alberto Bazzoli & Gianni D’Amato che affonda le sue radici nel mondo notturno dei nightclubs, negli anni ‘70-‘80, nella disco-music. Il sound autentico della band si intreccia all’estetismo, alla moda, al cool creando un concerto dall’alto impatto artistico e di grande coinvolgimento col pubblico.

27 agosto, ore 20.00 - cena spettacolo con Dj Set di Joe Squillo

La conduttrice e dj sarà la protagonista di questa

30 agosto CINEMA PARADISO - ore 21.30, “Matrimonio all’italiana” dedicato a Sophie Loren

Dopo esser stata per anni la serva-amante di Domenico, Filumena Marturano, ex prostituta, decide di volerlo sposare e per convincerlo finge di esser in punto di morte.

Data di uscita: 18 dicembre 1964 - Regista: Vittorio De Sica

4 settembre - Festa Sangiovese

Il mondo del motociclismo protagonista della serata (maggiori dettagli a seguire)