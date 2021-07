La storia e la metamorfosi di Einar/Lili

La coreografia si ispira alla vicenda del pittore paesaggista Einar Wegener e della moglie, la ritrattista Gerda Wegener: un viaggio di trasfigurazione e di metamorfosi. Dopo essere stata affrontata in un libro e nella fortunata trasposizione cinematografica "The Danish Girl", la storia viene interpretata da Sasha Riva e Simone Repele attraverso la lente della danza. Al centro del racconto un ironico mattatore/narratore e l’intreccio di due piani di realtà: il conflitto di Einar che ricerca la propria identità per diventare Lili e il livello della fiaba, degli “spiriti”, dei “fantasmi” che intorno a Lui/Lei si aggirano.

Una petite femme fatale scolpisce fin dall’inizio l’anima nuda del protagonista. Sulla scena, una cornice senza specchio rappresenta un passaggio segreto che porta a un’altra dimensione altra dove si scatenano le visioni dei sogni più intime di Einar. La cornice riprende la figura forte e carismatica di Gerda che, compassionevole, sostiene il marito nella ricerca e nell’affermazione della sua identità finale.

L’altro personaggio senza nome, ma dalla forte connotazione maschile, è lo stereotipo del sesso forte che incarna il desiderio: quello che dovrebbe esserci, quello che in questa vicenda prende forme inaspettate, quello che sottolinea la spinosa differenza. Nella catarsi finale Einar trasformerà la morte in metamorfosi e con struggente ironia e gusto impeccabile, lascerà la scena a Lili, finalmente pronta per il suo sfavillante show.