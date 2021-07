Alessio Boni di nuovo papà: Nina Verdelli è in dolce attesa

Alessio Boni fa il bis: dopo la nascita tanto attesa del primo figlio, Lorenzo, è infatti in arrivo una seconda cicogna. La compagna, Nina Verdelli, ha annunciato tramite il suo profilo ufficiale Instagram di aspettare un altro bambino. Lo ha fatto nel più tenero dei modi, postando uno scatto dolcissimo che la ritrae in costume, con Lorenzo in braccio e il pancione. A corredo dell’immagine due parole inequivocabili “My boy(s)”.

Per ora sappiamo solo che si tratterà di un maschietto, grazie a quel “My boys” riportato a commento dell’immagine. Non conosciamo, invece, il futuro nome del bebè ma è possibile che la giornalista darà ai suoi followers delle news nei prossimi mesi.

Alessio Boni sul red carpet con il figlio Lorenzo

Lo scorso settembre Alessio Boni si era presentato sul red carpet insieme alla compagna, Nina Verdelli, tenendo fra le braccia il piccolo Lorenzo nato a marzo, nel pieno lockdown. A Venezia per presentare il cortometraggio “Revenge Room”, l’artista ha scelto di sfilare sul famoso tappeto rosso insieme a tutta la sua famiglia, quella che sognava da tempo.

Bellissimi e sorridenti, lei raggiante ed elegante in un abito arancione con la gonna ampia, lui in uno smoking classico nero.

L’emozione di diventare padre è arrivata in un periodo molto duro per Boni, che a causa del Covid-19 ha visto andare via la zia Laura, di 66 anni, e molti amici della “sua” Bergamo. A Vanity Fair aveva dichiarato di vivere una “Estrema felicità che si contrappone alla tragicità del momento” e ancora “A volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, nella mia città si stilava un bollettino di guerra. A volte la felicità arriva nei momenti più insulsi.”

Nonostante i sentimenti contrastanti, Alessio Boni sta vivendo un momento d’oro nella sfera privata, che presto gli porterà l’ennesimo dono della vita: un cucciolo d’uomo da amare e crescere, insieme alla splendida fidanzata.