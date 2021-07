Dolce e Gabbana sfilerà a Venezia con l'Alta Moda

E' grande l'attesa per Domenico Dolce e Stefano Gabbana i quali si apprestano a presentare le loro nuove collezioni ( Milano Fashion Week: la Collezione Uomo PE2022 ) di alta moda, alta sartoria, alta gioielleria e alta orologeria. La location scelta per questo straordinario evento è una delle città italiane più amate in tutto il mondo, Venezia. Tra le più eleganti e ricche di storia, annoverata assieme alla sua Laguna, tra i siti Unesco, è la cornice da sogno delle nuove collezioni couture di abbigliamento femminile, sartoria, gioielli e orologi. E farà da sfondo anche al nuovo progetto Dolce&Gabbana Casa, che sarà presentato sempre dal 28 al 30 agosto 2021. Una serie di appuntamenti esclusivi da non mancare.

una nuova tappa e un nuovo progetto

approfondimento

Milano Fashion Week, la Collezione Uomo PE2022 di Dolce&Gabbana. FOTO

Tutti gli appuntamenti in agenda a Venezia dal 28 al 30 agosto si inseriscono idealmente in quello che nel 2012 era stato battezzato come il “Grand Tour d’Italia”, partito con slancio 9 anni fa a Taormina e non ancora concluso. Si tratta di un viaggio alla (ri)scoperta della bellezza italiana, quella vera e autentica che tutto il mondo ci invidia. Esplorazione che fonde il genio creativo della maison di moda, non solo con l'arte, ma con le maestranze locali di eccellenza, capaci di creare capolavori sartoriali unici. In occasione delle sfilate in terra veneta, verrà presentato in anteprima il nuovo progetto Dolce&Gabbana Casa, che sarà successivamente presente anche a Milano, al Salone del mobile previsto per il 5 settembre.