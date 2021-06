Georgina Chapman dopo il divorzio da Harvey Weinstein

Ormai da tempo, Adrien Brody e Georgina Chapman non si nascondono più. Sul loro primo red carpet di coppia, hanno sfilato abbracciati regalando ai fotografi grandi sorrisi. Per l'occasione, l’attore ha indossato un abito marrone con una t-shirt coordinata, abbinato ad eleganti scarpe nere. La sua fidanzata ha scelto invece un crop top con motivo floreale con gonna nera dalle raffinate trasparenze.

Nel febbraio 2020, People aveva già reso pubblica la relazione tra Brody e la co-fondatrice del brand Marchesa. Per Georgina si tratta della prima storia dopo la fine del suo matrimonio con Harvey Weinstein, al centro dello scandalo sessuale che ha sconvolto Hollywood (Weinstein, a inizio 2020, è stato giudicato colpevole da una giuria di sette uomini e cinque donne, e condannato al carcere per stupro di terzo grado e atto sessuale criminale di primo grado). I due si sono sposati nel 2007, hanno avuto due bambini, e hanno ufficialmente divorziato nel gennaio 2018 (sempre secondo People, il divorzio è costato all’ex produttore 20 milioni di dollari).

“Ho il cuore spezzato per tutte le donne che hanno sofferto un dolore tremendo a causa delle sue imperdonabili azioni. Per questo ho scelto di lasciare mio marito. Prendermi cura dei miei figli è la mia priorità, e chiedo ai media di rispettare la mia privacy” aveva detto Georgina Chapman all’epoca. Quando ancora, la storia con Adrien Brody, era lontana.



L’amore con Adrien Brody

A presentare Georgina Chapman ad Adrien Brody era stato proprio Harvey Weinstein: la sua casa di produzione, la Miramax, aveva scritturato l’attore per due film (“Hollywoodland” e “Jailbreakers”). Tuttavia, i due non si erano mai conosciuti per davvero. Solamente quando Helena Christensen organizzò un evento per il lancio dei suoi costumi al Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve di Puerto Rico, nel 2019, ebbero modo di parlare. Per non lasciarsi più.

Già a fine 2019 gli avvistamenti erano cominciati, con voci che li volevano vicini e ricchi di interessi in comune. "Georgina trova che Adrien sia una persona interessante, con una profonda passione per il suo lavoro. La sua nuova storia d’amore la distrae dal dolore che in questi mesi ha vissuto” scriveva People. Ora, la conferma: la loro relazione è più solida che mai.