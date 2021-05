Megadeth, David Ellefson allontanato dalla band dopo accuse molestie

La band metal dei Megadeth ha annunciato di aver allontanato il bassista e co-fondatore del gruppo David Ellefson, accusato di aver tentato di adescare via chat una ragazza minorenne. Ellefson avrebbe coinvolto la ragazza in uno scambio di foto e videochiamate, ma ha negato le accuse. "Non prendiamo questa decisione alla leggera", è la nota pubblicata dai Megadeth su Twitter. "Anche se non conosciamo tutti i dettagli di quanto accaduto, e visto il rapporto già teso, quanto è stato già rivelato è sufficiente da rendere impossibile per noi lavorare ancora insieme".