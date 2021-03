Paris Fashion Week, Chanel e Louis Vuitton chiudono il mese della moda

Cala il sipario sulla Fashion Week di Parigi chiudendo di fatto il lungo mese della moda. Sfilate e presentazioni che come a Milano, Londra e New York si sono svolte essenzialmente in digitale. Tra gli ultimi brand a presentare la propria visione del prossimo autunno-inverno Chanel e Louis Vuitton

Essenzialmente Chanel. La collezione firmata da Virginie Viard per il prossimo autunno inverno è fedele all’heritage del brand.

Stile ed eleganza disinvolta da esibire ogni giorno, proprio come voleva mademoiselle Cocò.

Un fashion film in bianco e nero che porta la moda tra le strade di Saint Germain, nella speranza che i vestiti protagonisti del corto possano essere presto indossati affollando quel - un tempo vivace - quartiere parigino.

Un mix di cool parigino e vacanze sulla neve

“Non so se ciò sia dovuto ai tempi in cui viviamo, ma volevo qualcosa di caldo, vivace. Ho immaginato le modelle fare uno show per se stesse, andando di stanza in stanza, incrociandosi sulle scale, ammucchiando i loro cappotti nel guardaroba e salendo al piano successivo per cambiarsi. E ho pensato agli spettacoli di cui Karl mi ha parlato, in passato, molto tempo fa, quando le modelle si vestivano da sole e si truccavano. Così ho deciso di andare a Castel. Mi piace così tanto Castel per i suoi tanti saloni, la scala a chiocciola, il suo bar, le sue piccole casette, dove le modelle possono cambiarsi, vestirsi e svestirsi, truccarsi insieme e divertirsi in una notte tra ragazze. È molto sensuale", racconta Virginie Viard, direttore creativo di Chanel. “Amo i contrasti. Questa collezione è un mix di due influenze: l'atmosfera delle vacanze sulla neve, che adoro, e una certa idea di cool chic parigino, dagli Anni 70 a oggi”.

In passerella infatti i look sono rilassati, i capi over e confortevoli ma non per questo meno seducenti. Immancabile l’iconico tweed che si accende di luce e colori ed è portato anche con boot da montagna.

Una sfilata che vuole essere un omaggio alla top model Stella Tennant, scomparsa lo scorso dicembre. “Queste silhouette mi ricordano l’allure di Stella Tennant” precisa Virginie Viard, “il modo in cui lei le indossava era così Chanel!”

I beauty look in passerella sono infatti ispirati all’amata musa di Karl Lagerfeld, con quei capelli corti e un po’ spettinati e gli occhi truccati di nero.

Louis Vuitton sfila al Louvre, in passerella il modernismo di Ghesquière e il mondo di Fornasetti

A chiudere la Fashion Week parigina è Louis Vuitton. Per la celebre maison francese si sono aperte niente meno che le porte del Louvre.

Disegnata da Nicolas Ghesquière, la collezione autunno inverno 2021-2022 svela la collaborazione con Fornasetti. In passerella il mondo illustrato dell’eclettico artista si mescola al design iper moderno del direttore creativo di Louis Vuitton.

Il viaggio, tema caro alla Maison, diventa esplorazione di quelle epoche che hanno segnato la nostra civiltà. Un viaggio nel tempo: nei look, ma anche nel dialogo che la sfilata, dal vivo ma senza pubblico, crea con le sculture greche, etrusche e romane - tra cui la famosa Nike di Samotracia di Pitocrito - ospitate nelle gallerie Michelangelo e Daru.

Un viaggio con la mente nell’attesa di poterlo presto fare anche con il corpo.