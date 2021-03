Scala, sei negativi al Covid: attesa per gli altri tamponi

Sei lavoratori del Teatro alla Scala (tra ballerini e impiegati) che all'ultimo controllo erano debolmente positivi al Covid, sono risultati negativi al secondo tampone. A questo punto si stanno attendendo i risultati del tampone di verifica (non rapido ma molecolare) per tutti gli altri.

Le agenzie riportano che stanno attendendo i risultati con un misto di apprensione e fiducia, in una settimana che ha portato già al cancellamento di parecchi spettacoli in cartellone nelle prossime due settimane. Oggi il direttore del personale Marco Amoruso ha incontrato la rappresentanza sindacale, riferendo dei sei tamponi negativi. Ma naturalmente l'approssimarsi della terza ondata, con la Lombardia particolarmente interessata anche dalle varianti, non consente di abbassare la guardia: nei prossimi giorni sono previsti degli approfondimenti per rivedere i protocolli anticovid del teatro, tenendo conto delle nuove linee guida che prevedono di considerare a rischio anche i contatti occasionali, cioè anche quelli di almeno cinque minuti a una distanza inferiore ai due metri seppure con la mascherina.