Kourtney Kardashian e Travis Barker sono una nuova coppia

Kourtney Kardashian (FOTO) e Travis Barker sono una coppia. O, almeno, questo è quello che dicono alcune fonti riportate dal magazine americano People.

Kourtney Kardashian e Travis Barker, è nato un amore? approfondimento Kourtney Kardashian, la maggiore delle Kardashian-Jenner L'influencer e sorella maggiore di Kim è stata vista insieme al batterista dei Blink-182 a Palm Springs, in California dove vive Kris Jenner, madre della 41enne. Inoltre entrambi hanno postato delle stories dal giardino con piscina della casa. Quando Kourtney ha pubblicato un selfie allo specchio, la scorsa settimana, i fan hanno notato che Barker ha commentato con l'emoji di una rosa.

"Stanno uscendo da un paio di mesi - ha detto un insider di People - Sono amici da molto tempo ma ora la cosa è diventata romantica. Sono un buon match e la famiglia di Kourtney adora già Travis. Sono stati vicini di casa e grandi amici per anni e recentemente il loro rapporto è diventato romantico. Si vedevano in chiesa o con i figli. Andavano al cinema o a prendere un gelato" ha aggiunto una fonte di E! News. "La chimica c'è sempre stata e hanno molto in comune. Lui è un fantastico papà e Kourtney ama questo suo lato. Adorano rilassarsi a casa con i loro bambini e tutti vanno d'accordo".

Kardashian e Barker si conoscono da anni. Oltre a vivere entrambi a Calabasas, California, il musicista è già apparso in brevi cameo nel reality “Al passo con i Kardashian”. La coppia è stata anche avvistata in diverse uscite insieme a Los Angeles, nel corso degli anni. I rumors su una storia d'amore tra i due si erano diffusi già nel marzo 2019, ma in quell'occasione Barker negò la relazione. "Kourtney è come una cara amica. Questo è tutto. Voglio dire, la amo da morire. Amo la sua famiglia da morire. Ma sì, solo amici" precisò a People.