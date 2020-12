Il Principe Carlo ha disegnato una collezione moda per Yoox

Yoox Net-a-porter e la The Prince’s Foundation hanno lanciato una collezione sostenibile uomo e donna. La collezione ha visto la collaborazione tra studenti e artigiani italiani e britannici

Il Principe Carlo (FOTO) ha collaborato con Federico Marchetti, CEO e Chairman del gruppo Yoox Net-a-Porter, per lanciare la sua collezione moda uomo e donna. Il Principe Carlo e la collezione di moda per Yoox La collezione si chiama “The Modern Artisan” ed è il risultato della collaborazione tra Yoox Net-a-porter e The Prince Foundation, che ha visto lavorare insieme sia italiani (gli studenti dalla scuola Fashion in Process del Politecnico di Milano) che britannici. Si tratta di una linea di moda sostenibile, disegnata in Italia e realizzata nel Regno Unito e in vendita nei negozi online di Yoox Net-a-Porter. Tutti i proventi saranno devoluti alla fondazione del Principe Carlo per il sostegno e la promozione dei mestieri d’arte tra le nuove generazioni.

Il progetto è nato nell’anno del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e ha tratto ispirazione proprio dal rapporto tra arte e scienza, al centro delle opere dell’artista. “Sono rimasto enormemente impressionato dalle idee e dalla visione mostrata dagli artigiani del Regno Unito e dell'Italia” ha spiegato il figlio della regina Elisabetta. “Spero che conservino da questa esperienza un bagaglio di conoscenze e che abbiano capito come un approccio sostenibile alla progettazione e alla produzione possano essere utili e applicabili alle loro imprese o alle loro carriere future. La chiave per me è riscoprire l'importanza che la natura riveste, capire da dove provengono i materiali naturali e come possono essere utilizzati in modo sorprendente e innovativo. Dopo tutto, la natura è la fonte di tutto”. I capi della collezione sono 18, 10 capi di abbigliamento femminile e 8 capi da uomo. Nel dettaglio, quelli maschili sono: un maglioncino a collo alto in cashmere, due pantaloni di lana, una giacca, una camicia in cotone organico e con bottoni in madreperla, un cardigan e un cappotto cammello. I capi da donna, invece, includono un abito sagomato blu, un completo giacca pantalone, e una camicetta color mattone con fiocco. Per quanto riguarda i materiali, il cachemire e la lana sono stati forniti dal brand scozzese Johnstons of Elgin, mentre la seta, rigorosamente biologica, ecologica e tracciabile, dal Centro Seta in Italia. La capsule collection si può acquistare sul sito Net-A-Porter, con prezzi che oscillano tra i 500 e i 1.500 euro.