LaVerdi inaugura lo streaming con la favola "Pierino e il lupo"

Domenica 29 novembre alle ore 16.00 approda in rete il primo spettacolo in streaming dell’ Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi . Dall’ Auditorium di Milano , laVerdi si rivolge al pubblico dei più piccoli, dei ragazzi e delle famiglie, e condivide online uno spettacolo per bambini. E non è un caso che il calcio d’inizio di queste iniziative virtuali abbia come protagonista proprio la rassegna “ Crescendo in Musica ”, quasi sottolineando simbolicamente l’importanza di creare il pubblico di domani , con la certezza di quanto sia importante stare vicini ai più piccoli , in questo delicato momento storico, e a quanto sia prezioso educarli fin dalla tenera età all’ascolto della musica, riuscendo a coniugare concentrazione e divertimento, tratto distintivo degli appuntamenti di questa deliziosa rassegna. Così, domenica 29 novembre si dà il via a queste attività in rete con una delle opere di maggior successo di Sergej Prokof'ev: Pierino e il Lupo .

tra musica e arte, la magia del racconto

LaVerdi, i concerti in streaming e la raccolta fondi

A raccontare e interpretare questa meravigliosa fiaba musicale è Sergio Bini, in arte Bustric: attore, mago, clown e fantasista dalla vena poetica e surreale, che a laVerdi può contare su centinaia di piccoli (e grandi) fan. Un comico magico, clownesco, trasformista e poeta della meraviglia e dell'inganno che riesce ogni volta a sorprendere con la spettacolarità del suo linguaggio e la sua duttilità fisica. Accompagnato dalle “immagini sonore” degli strumenti dell’Orchestra Verdi, Bustric darà vita a tutti i personaggi del racconto in un gioco di pantomima, varietà, comicità, che è pura, poetica magia. Lo vedremo così nei panni di Pierino, del gatto, dell’anatra, del nonno e del lupo, protagonisti di una fiaba che ha sempre appassionato e che ha fatto sognare bambini e adulti. “Da sempre ho creato spettacoli di pantomima unendo alla musica la mia arte fatta di giochi”, afferma l’attore fiorentino, e subito ci proietta in quella dimensione ludica, immaginativa, fantasiosa con cui le sue azioni sceniche sono concepite.

Marcello Bufalini torna alla guida dell’Orchestra

Per l’occasione, il Maestro torna alla guida dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, rinnovando con Bustric e con l’Orchestra di Largo Mahler un rapporto di amicizia e di stima reciproca. Una grande occasione per godere di questa musica straordinaria anche da casa, dal proprio divano, mettendo le ali all’immaginazione e partendo alla scoperta dei mille colori che gli strumenti dell’orchestra sinfonica possono ottenere. Per grandi e piccoli, un’opportunità per addentrarsi attraverso la fiaba nella varietà timbrica e nella differenza dei caratteri degli strumenti musicali.

Il concerto s’inserisce nell’ambito dell’iniziativa #DonaEmozioni – Le emozioni risvegliano la musica, la campagna di raccolta fondi che l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi ha lanciato a partire da martedì 24 novembre per mantenere saldo il legame col suo pubblico. Le donazioni sono effettuabili online sul sito dona.laverdi.org .

In Streaming sul sito www.laverdi.org, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi .

Esattamente come accade per i concerti dal vivo, laVerdi non rinuncia agli approfondimenti. Ed è così che, insieme ai concerti, anche i programmi di sala approdano online, e diventano consultabili sul sito www.laverdi.org. Un ulteriore modo di rendere la fruizione musicale ancor più completa e consapevole, una strategia per avvicinare ancor di più la modalità di ascolto online a quella dei concerti dal vivo.

Pierino e il lupo (1936), di Sergej Prokof'ev

Mentre Prokof’ev si trovava con i due figli al Teatro per ragazzi di Mosca, la direttrice del teatro, Natalia Satz, lo riconobbe e gli chiese di comporre qualcosa appositamente per i bambini: il musicista accettò e in appena cinque giorni si ripresentò con musica e testo pronti. Il brano si propone di insegnare ai bambini a riconoscere gli strumenti di un’orchestra. Ogni personaggio è rappresentato da uno strumento diverso e l’autore prescrive esplicitamente al direttore di mostrare, prima dell’esecuzione di un brano, gli strumenti ai bambini e di far suonare tutti i motivi dell’opera. Così, Pierino è un quartetto d’archi, l’uccellino è un flauto, il nonno è impersonato dal fagotto, il gatto da un clarinetto, l’anatra dall’oboe, il lupo dai corni, i cacciatori dai legni, lo sparo del fucile dai timpani. La prima esecuzione di Pierino e il lupo avvenne alla Filarmonica di Mosca nel 1936, diretta dallo stesso Prokof’ev.