Una miniserie diretta da Van Sant e Michele svela la collezione Gucci

Gus Van Sant e Alessandro Michele registi dei corti che presentano "OUVERTURE of Something that Never Ended". Le nuove creazioni della maison verranno lanciate in occasione del GucciFest, festival di moda e cinema digitale in cui trovano spazio anche i lavori di 15 giovani talenti.

L’aveva già annunciato a maggio in occasione della pubblicazione del suo manifesto Appunti dal Silenzio e Alessandro Michele ha mantenuto la parola. Non più presentazioni legate a vincoli di calendario e stagionalità ma dettate unicamente dalla sua “vocazione espressiva”. E così come promesso la nuova collezione firmata Gucci, dal titolo 'OUVERTURE of Something that Never Ended', sarà lanciata attraverso un’omonima miniserie. 7 episodi co diretti dal direttore creativo di Gucci e dal regista statunitense Gus Van Sant e presentati durante il GucciFest, innovativo festival di moda e cinema digitale che si svolgerà dal 16 al 22 novembre.

Nel cast della miniserie anche Billie Eilish e Harry Styles.



Un progetto finora top secret nonostante gli indizi lanciati nei giorni scorsi attraverso la pagina instagram di Gucci: uno schizzo di Roma del regista e una polaroid con Van Sant e Michele insieme, accompagnati entrambi dall’hashtag #GucciOuverture. Nel cast anche Billie Eilish e Harry Styles, che insieme ad altri talenti internazionali e amici della maison incontrano l'attrice e performer Silvia Calderoni durante una surreale routine quotidiana a Roma. Una collezione che si rivelerà giorno per giorno e che verrà presentata durante gli episodi trasmessi quotidianamente nel corso del festival in esclusiva su YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube e naturalmente sul sito dedicato GucciFest.com.

Durante il GucciFest anche fashion film con le creazioni di 15 stilisti emergenti.

Ma c’è di più. A sostegno dei giovani talenti, durante la kermesse cinematografica saranno proposti anche fashion film con al centro le creazioni di quindici stilisti emergenti scelti da Alessandro Michele. Tra loro Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, JordanLuca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave review, Gui Rosa, Rui, Bianca Saunders, Collina Strada, Boramy Viguier e Gareth Wrighton.

Il programma completo della settimana del GucciFest sarà disponibile a partire dal 13 novembre.