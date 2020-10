"Lillo" positivo al Covid: "Ho fatto una sciocchezza"

approfondimento

In collegamento via webcam con il Festival del Cinema di Salerno "Linea d'Ombra", l'attore ha raccontato il decorso della sua malattia: "È una cosa che dura venti giorni con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. A differenza di tanti altri io so perché me lo sono preso, so di aver fatto una str... e non la rifarei, anche perché proprio per questo ho preso il virus". E continua: "Non è successo al cinema! Rispettando le regole, il cinema è un posto molto sicuro. C’è una distanza calcolata tra le persone, bisogna indossare la mascherine per tutta la proiezione. Ma se ti va di vedere un film al cinema lo puoi fare veramente senza alcun tipo di pericolo”.