International Talent Support, la finale in diretta streaming

L'edizione 2020 di ITS si è svolta per la prima, a causa della pandemia, in forma digitale non permettendo a stampa e talent scout di tutto il mondo di radunarsi a luglio a Trieste per il grande evento della finale. Finale che si svolgerà però in diretta streaming dalla splendida cornice di piazza dell'Unità venerdì 23 ottobre a partire dalle ore 16.

Spesso dalle difficoltà nascono le migliori opportunità. Così è stato per ITS -Intenational talent Support, uno dei concorsi di moda più importanti al mondo. In questo anno funesto la sua ricerca di giovani talenti non solo non si è fermata, ma si è addirittura spinta oltre. La squadra di ITS ha spostato infatti tutti i progetti del 2020 su una piattaforma digitale per vivere virtualmente uno story telling innovativo, un’evoluzione del concetto di fashion film dove i protagonisti sono i 32 finalisti e i loro lavori.



Tema di quest'edizione “Here we belong”.

A raccontarci i dettagli dell'importante progetto Barbara Franchin, Founder & Director di ITS.