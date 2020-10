Claudia Schiffer diventa una Barbie per i suoi 50 anni

Claudia Schiffer versione Barbie

Claudia Maria Schiffer, questo il nome all’anagrafe, ha da poco spento cinquanta candeline. Per l’occasione la casa di produzione di Barbie ha omaggiato la top model con due bambole ispirate a due look iconici sfoggiati nel corso della carriera che l’ha vista sfilare per i più importanti e prestigiosi brand al mondo.

La prima Barbie rappresenta Claudia Schiffer nella campagna pubblicitaria della stagione Primavera/Estate 2016 realizzata per Balmain. Olivier Rousteing, Direttore Creativo della casa di moda, ha commentato: “Nell’arco di decenni, lei ha ispirato milioni di persone con il suo distintivo mix di sicurezza, stile e bellezza. Vederla in uno dei miei look da passerella preferiti è stato uno dei miei momenti di maggior orgoglio - e la campagna Balmain che lei ha realizzato per me resterà per sempre uno dei miei ricordi più belli. Quindi, ovviamente, sono più che entusiasta di vedere lo stesso look riprodotto in Barbie, un’altra icona della moda in grado di ispirare le persone”.