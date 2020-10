"Tu es libre", in scena al Piccolo il dilemma della libertà di scelta

Già portato in scena ad Avignone (nel 2017) e a Lugano,Tu es libre racconta la storia di Haner, ragazza francese (interpretata da Maria Caggianelli Villani) che decide di aderire allo Stato Islamico e partire per la Siria come foreign fighter, nello sconcerto di genitori, amici e dell'uomo che la ama. Non ha origini mediorientali, non è un'emarginata, non è stata manipolata in alcun modo: la sua è una scelta libera e consapevole, ma non per questo meno feroce agli occhi dei suoi affetti. Tu es libre è il primo capitolo di una trilogia sulla libertà e soprattutto sulla nostra capacità di tolleranza di ciò che non comprendiamo: gli altri due capitoli, Io sono testimone e Se ci fosse luce, indagano per contrasto sulla rinuncia alla libertà e sulla responsabilità individuale e collettiva. La regia teatrale di Tu es libre è affidata a Renzo Martinelli, cineasta di lungo corso che nella sua carriera ha spesso affrontato pagine oscure della nostra storia, da Piazza delle Cinque Lune a Vajont. La produzione è di Teatro i.