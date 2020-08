A un anno dalla morte di Nadia Toffa, esce una sua canzone inedita

La canzone di Nadia Toffa

"Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ("Niente per noi sarà più come prima") ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. Ora il suo progetto è realtà e lei da lassù sarà felicissima": queste le parole della mamma di Nadia Toffa che ha parlato anche del luogo di sepoltura della figlia. "Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai. Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l'abbiamo sepolta in luogo che resterà segreto".