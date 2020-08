"Sharing Art", l'arte rinasce per due mesi in una villa a Pompei

"La creatività non dovrebbe mai andare in lockdown", esordisce Luca Varone, ideatore della rassegna "Sharing Art". "In un momento critico per i lavoratori dello spettacolo ho voluto trasformare la crisi in opportunità: concentrarmi sul fermento del mosto. Dopo un primo momento di scoraggiamento, mi sono rimboccato le maniche, ho approfittato dello stop per studiare nuovi linguaggi teatrali". Così Varone ha allestito uno spazio di 5mila metri quadri per assicurare agli attori la possibilità di portare avanti i loro percorsi, generando così anche nuove opportunità di lavoro.