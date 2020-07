Sophie Turner e Joe Jonas diventano genitori: è nata la piccola Willa

Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori di una bambina. La piccola si chiama Willa ed è nata lo scorso 22 luglio a Los Angeles, ma del suo arrivo si è saputo solo nelle ultime ore. A dare la notizia è stato il magazine Tmz. Il suo arrivo è stato poi confermato dal portavoce della coppia a People : “Sophie Turner e Joe Jonas sono lieti di annunciare la nascita del loro bambino”, ha detto. Nessun altro dettaglio, almeno finora, è stato reso noto. "Sono già ossessionati e non riescono a smettere di gongolare per il nuovo arrivo", ha detto una fonte vicina alla coppia a Entertainment Tonight: "Si stanno prendendo del tempo per godersi questo momento speciale e hanno condiviso la notizia e le novità solo con la famiglia e gli amici".

Una gravidanza lontana da occhi indiscreti

L’attrice di “Game of Thrones” e il musicista hanno vissuto l’attesa nel più stretto riserbo, complice anche il lockdown per la pandemia di coronavirus. A trapelare solo qualche immagine di alcune passeggiate di Sophie Turner al fianco del marito, ma a parte questo nulla è stato condiviso sui social. Della gravidanza si era saputo lo scorso febbraio, tramite un’indiscrezione di Just Jared, mai confermata direttamente dalla coppia.

Il "doppio" matrimonio

Sophie Turner e Joe Jonas si sono conosciuti nel 2016. “Luogo” del loro incontro fu Instagram, come l'attrice stessa ha raccontato nel corso di un’intervista ad Harper’s Bazaar: "Un giorno mi ha mandato un messaggio privato. È un ragazzo fantastico, il più divertente che c’è. È una persona così energica e positiva. Io invece sono pessimista e così ci bilanciamo". L'attrice e il cantante fanno coppia dall’ottobre del 2017 e si sono sposati con una doppia cerimonia. La prima a Las Vegas, nel maggio 2019, e la seconda nella romantica location dello Château de Tourreau, una residenza del 18esimo secolo nella cittadina di Sarrians, poco meno di 6mila abitanti, in Provenza. Anche in quell’occasione la Sansa Stark di “Game of Thrones” è stata molto riservata e ha pubblicato pochissime immagini sui social.