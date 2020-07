Ci sarà il Festival Aperto e la notizia non è scontata se solo guardiamo intorno a noi, le molte attività messe a repentaglio dalle circostanze. E dall’incertezza, dalla dimensione profondamente interrogativa, il Festival non vuole distogliere lo sguardo. Al contrario, ne fa il tema conduttore: What Really Matters?

Dal 25 settembre al 15 novembre, nei Teatri Valli, Ariosto e Cavallerizza si svolgerà un programma di spettacoli, installazioni, performance che la Fondazione I Teatri - in partnership con il ReggioParmaFestival - ha costruito e sta costruendo. Un lavoro in progress, immaginato anche con la complicità di alcuni artisti, cui è stato chiesto di ripensare i propri progetti in un'ottica post pandemica e per aiutarci a decifrare questo strano tempo.



La dodicesima edizione del festival dà spazio alla coreografia italiana e internazionale, al circo contemporaneo, ai mille teatri musicali di oggi, ad atelier di creazione teatrale, a installazioni. Tutto comincia con una grande festa nel week end inaugurale (25-27 settembre) in cui i tre Teatri riaccolgono il proprio pubblico, dopo sei mesi di chiusura. Il programma, con spettacoli e produzioni internazionali e prime nazionali, è sempre in aggiornamento e si attendono nuove sorprese.



A ora sono confermati: Michel Godard / Nataša Mirković • Simone Rubino • Gandini

Juggling • Simone Beneventi • O-Janà • Gabriele Marangoni • Walter Prati • Laura Faoro • Livia Rado • Alessandro Serra • Aterballetto / John Inger • Francesco Cafiso • Cristina Donà /Daniele Ninarello • Filippo Andreatta / OHT • Fontana Mix / Collettivo In.Nova Fert • CollettivO CineticO / Alessandro Sciarroni • Sharon Eyal & Gai Behar • Giorgio Battistelli /Carmelo Rifici • T&M / Dmitri Kourliandski / Antoine Gindt • Alvin Curran / Mutaimago • Mirco Mariani / Shaloma Locomotiva Orchestra / guest Paolo Fresu • mk / Michele Di Stefano • Marc Monnet / Arno Fabre • Ciro Longobardi • MMCDC/Maguy Marin/Noone/Merola • Sonia Bergamasco / Emanuele Arciuli • Aterballetto / Diego Tortelli • Silvia Gribaudi



Nei prossimi giorni il calendario completo con date, luoghi e orari.

Biglietti in vendita da settembre su www.iteatri.re.it e in biglietteria.