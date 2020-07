Lo aveva già fatto per i suoi genitori: l’ex One Direction ha acquistato ora un’abitazione anche per la sorella, da poco diventata mamma

Zayn Malik ha fatto alla sorella un regalo molto speciale: l’ex cantante degli One Direction, da poco diventato zio e presto papà, ha acquistato per lei un’abitazione a Bradford.

A rivelarlo è stato il The Sun, che ha diffuso anche le cifre dell’affare.

Zayn Malik: dopo la mamma, compra casa anche alla sorella

Il milionario Zayn Malik ha regalato alla sorella un’abitazione da 254.000 sterline (circa 280.000 euro), “gemella” di quella acquistata alla mamma poco tempo fa. Sebbene non si parli di una cifra milionaria, nella zona in cui è stata acquistata (Bradford, West Yorkshire) quel prezzo corrisponde al prezzo di una villa di lusso.

Giovanissima (ha 17 anni), Safaa è già sposata col 18enne Martin Tiser ed è mamma della piccola Zaneyah: per questo il fratello ha deciso di regalarle una casa a fianco di quella che - a inizio carriera - acquistò per i suoi genitori, Trisha e Yaser. Una fonte anonima ha svelato al The Sun che Safaa e Martin sono rimasti estremamente sorpresi dalla gentilezza del cantante, e che Zayn sapeva come i tre avessero bisogno di un posto tutto loro in cui stare senza allontanarsi però dalla famiglia d’origine della ragazza. Da qui la decisione di acquistare una proprietà pressoché identica, nella stessa via in cui abitano i genitori di Zayn e di Safaa. Del resto, l’ex One Direction (che ha altre due sorelle) sostiene finanziariamente l’intera famiglia sin dagli esordi: ha persino deciso di dare alla mamma una sorta di stipendio, affinché potesse lasciare il suo lavoro di inserviente alla mensa scolastica.

A testimoniare la generosità di Zayn è anche il documentario “One Direction: This Is Us”: è lì che si vede il cantante donare alla mamma, visibilmente commossa, le chiavi della sua nuova casa. “Non abbiamo mai avuto abbastanza soldi per poterci permettere un’abitazione tutta nostra: abbiamo sempre vissuto in affitto, e Zayn sapeva quanto fosse per me importante avere una casa” dice la madre nel documentario. Ora, eccolo replicare il gesto per la sorella.

Safaa e lo sfogo sui social

Qualche tempo fa, Safaa si era sfogata su Instagram contro gli haters e i trolls che - sui social - hanno preso di mira la sua famiglia, arrivando persino ad augurare la morte alla sua bambina (nata lo scorso gennaio). “È un mondo disgustoso”, ha dichiarato. Il motivo? La ragazza è stata vittima di cyberbullismo, con diversi haters che hanno commentato il suo aspetto fisico e l’hanno accusata di essersi sposata solamente per “coprire” la gravidanza.

Subito in sua difesa si sono scagliate le amiche: nessun hater può dire ad una ragazza come vivere la sua vita, o quali canoni di bellezza deve rispettare. “Safaa è stata vittima di molto odio, senza ragione: se non avete niente di carino da dire, tenetevi per voi i vostri pensieri. E se proprio volete offendere, non nascondetevi dietro ad account falsi. E non giustificatevi neppure dicendo che amate suo fratello, perché se lo amaste non vi permettereste di offendere sua sorella” scrisse all’epoca un’amica.

Safaa, del resto, può contare su una famiglia straordinaria. E su di un fratello che la ama molto.