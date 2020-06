Pride, Victoria Beckham crea una nuova t-shirt

Il mese di giugno, ormai fin dal 1969, è quello del Pride, in cui si celebra l'orgoglio delle comunità Lgbt. Per l'occasione Victoria Beckham ha realizzato una t-shirt bianca con la scritta arcobaleno "Listen without prejudice" (Ascolta senza pregiudizio). Si tratta del secondo anno consecutivo che l'ex Spice Girl porta avanti questa iniziativa.

I figli come testimonial

In un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Instagram, Victoria ha presentato la sua nuova t-shirt in edizione limitata. A fare da testimonial alla nuova creazione della madre sono stati i quattro figli della coppia Beckham, Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven, che hanno indossato la maglietta in occasione del Pride Month. La scritta che appare sulla t-shirt è un omaggio all'album icona realizzato da George Michael nel 1990, che si intitola proprio "Listen without prejudice" e che compie 30 anni proprio in questo 2020. Il 25% del ricavato ottenuto grazie alle vendite della t-shirt sarà devoluto all'associazione Albert Kennedy Trust, che sostiene i giovani senzatetto Lgbt che vivono nel Regno Unito.

La t-shirt del 2019

Non è la prima volta che Victoria Beckham realizza una t-shirt a sostegno della comunità Lgbt. Già lo scorso anno la stilista britannica aveva lanciato il suo messaggio di sensibilizzazione con una maglietta dal design molto simile: sfondo bianco e scritta arcobaleno. Anche se in quel caso lo slogan scelto era stato "Everyone deservers love" (Tutti meritano amore). Anche nel 2019 il ricavato era stato devoluto all'Albert Kennedy Trust.