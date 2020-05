Corey La Barrie ha perso la vita in un incidente d'auto, al momento sono ancora in corso le indagini, come riportato dal magazine TMZ . Il toccante messaggio del fratello Jarrad : “Questo è qualcosa che non avrei mai immaginato”.

Corey La Barrie e Daniel Silva: la dinamica dell’incidente

L’incidente, avvenuto domenica 10 maggio a Los Angeles, ha coinvolto Corey La Barrie e il suo amico Daniel Silva a bordo di un’auto sportiva. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati in ospedale, ma poco dopo è stata dichiarata la morte dello youtuber. Una fonte ha riportato al magazine che Silva sarebbe ancora in cura per la frattura di un’anca, ignoto se verrà indagato per omicidio o rilasciato.

Altre fonti hanno sostenuto che la polizia sarebbe stata informata del fatto che nelle ore precedenti Corey La Barrie e Daniel Silva avrebbero partecipato a una festa per il compleanno del ragazzo. Stando sempre a quanto riportato da TMZ, l’auto avrebbe viaggiato a velocità elevata, al momento non si conoscono altri dettagli sulla causa dell’incidente.

Corey La Barrie, il messaggio del fratello

Poche ore dopo la tragica notizia, Jarrad La Barrie, fratello della star di internet, ha scritto un messaggio toccante tramite il suo profilo Instagram: “Questo è qualcosa che non avrei mai immaginato di fare e che non vorrei fare, sedermi qui e scrivere ma tutti lo devono sapere: la scorsa notte mio fratello è venuto a mancare in seguito a un incidente stradale con il suo amico ubriaco alla guida".

Il ragazzo ha poi aggiunto: "Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare e devo farlo senza di te, mi manchi già così tanto, tutto ciò non è giusto, grazie per essere sempre stato il miglior fratello maggiore che potessi desiderare".

Infine Jarrad ha concluso: “Ti amo così tanto e la vita non sarà mai più la stessa senza di te. P.s.: salutami il nonno e la nonna, ti voglio bene”.