Separati per via del lockdown (Romeo si trova in Inghilterra con tutta la famiglia, ad eccezione del fratello maggiore Brooklyn rimasto negli Stati Uniti con Nicola Peltz), i due sono stati costretti a festeggiare a distanza il loro amore. Nell’attesa di rivedersi (si spera) molto presto.

Il post di Romeo svela dunque che, lui e Mia, si frequentavano già da un bel po’ quando - nel settembre 2019 - sono stati beccati dai paparazzi. La coppietta era infatti stata avvistata per la prima volta insieme a Victoria Beckham alla London Fashion Week , e poi durante una cena di famiglia all’Harry’s Bar di Mayfair. L’ufficialità su Instagram era arrivata però solo a novembre. Da quel momento in poi, Romeo e Mia sono stati fotografati a dicembre nel corso di un weekend romantico a Parigi. E successivamente a marzo, a Miami, nel corso della presentazione della nuova squadra di David, la Inter Miami CF.

Chi è Mia Regan

Su Instagram, Mia Regan si chiama Mimi Moocher. Ed è lei, che ha rubato il cuore del secondogenito di casa Beckham. Con buona pace di mamma Victoria, che sembrava apprezzare molto l’amicizia speciale del figlio con la star di “Stranger Things” Millie Bobby Brown.

Alta e coi capelli biondi (spesso raccolti in una ordinatissima ponytail), Mia Regan è una giovanissima modella. Ha infatti solamente 16 anni e quasi 130.000 followers su Instagram, social su cui ama condividere momenti della sua vita privata. L’ultimo post è per l’appunto una celebrazione del suo primo anniversario con Romeo: “Momenti speciali che torneranno” si legge, a commento di una gallery che la ritrae in compagnia del fidanzato.

Spesso, Mia fa da “testimonial” alle creazioni della (forse futura) suocera. In una foto che la ritrae in total look vitaminico tagga la collezione di occhiali che Victoria ha disegnato per la Reebok, ad esempio. Del resto, ama i look estrosi lei. E ha un animo artistico, come si evince dalle fotografie che pubblica e che somigliano a dei quadri. Ovviamente non mancano sui social immagini di Romeo Beckham: loro insieme in una cascata, Romeo sorridente a casa sua.

Sarà vero amore, tra i due? Solo il tempo potrà dirlo.