In una Piazza San Marco blindata, il cantautore registra il video di una cover di Michael Stipe, ex REM, e Aaron Dessner, che sarà disponibile da martedì su Youtube. "Per Venezia, che amo, e l'Italia tutta": un messaggio di speranza dopo due mesi di crisi da coronavirus

Zucchero per Venezia, e per l’Italia intera: in una piazza San Marco già di suo semi-deserta per il rispetto delle norme anti-contagio (e ulteriormente blindata per l’evento), il cantautore ha realizzato un video promozionale "a favore della città e dell'Italia" che sarà di sponibile, da martedì, su Youtube. Per la performance, molto suggestiva, solo un pianoforte al centro della piazza. E la voce di Sugar Fornaciari.

Pianoforte e voce per "Amore adesso"

Tutto sarebbe rimasto nel riserbo della produzione se l'evento non fosse stato annunciato da un'ordinanza del comandante dei vigili urbani, che aveva disposto il divieto del transito pedonale a piazza San Marco dalle 16.30 alle 21.30. Lunga giacca rossa e sul capo la tuba d'ordinanza, Zucchero si è concesso brevemente ai fotografi, al termine dell'esibizione, in compagnia del sindaco Luigi Brugnaro, amico personale dell'artista. "Sono innamorato di Venezia - ha detto - qui mi sento come a casa, tanto è vero che appena posso ci vengo". Con un post sul suo profilo Twitter, il cantautore ha spiegato di aver eseguito il brano dal titolo 'Amore adesso', adattamento italiano di 'No time for love like now', pezzo scritto da Michael Stipe (ex leader dei REM) e Aarron Dessner.