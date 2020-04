A 71 anni, Richard Gere è di nuovo padre: la moglie Alejandra Silva ha dato alla luce il loro secondo bambino (l’attore è padre anche del ventenne Homer James Jigme, nato dal suo matrimonio con Carey Lowell).

Riservatissimi, Richard e Alejandra non hanno rilasciato dichiarazioni: a dare notizia della nascita il magazine Hola!, che non ha però svelato molti dettagli.

Gioia tris per Richard Gere

La cicogna è arrivata di nuovo a casa di Richard Gere. O, meglio, nel ranch che lui e la moglie Alejandra Silva possiedono fuori New York. La rivista spagnola Hola! lo ha rivelato in esclusiva, sebbene i particolari della nascita non siano stati resi noti: non si sa quando il piccolo è nato, né dove. E non se ne conosce neppure il sesso.

Ciò che è certo è che, per l’attore 71enne e per la pubblicitaria classe 1983, si tratta del secondo bambino insieme. Nel febbraio 2019 i due sono diventati infatti genitori del piccolo Alexander, arrivato per Richard dopo Homer e per Alejandra dopo Albert (7 anni, frutto del suo primo matrimonio con l’imprenditore Govind Friedland).

Insieme, Richard Gere e Alejandra Silva risiedono a Pound Ridge: hanno infatti scelto di vivere lontano dalla città, i due, per far crescere i loro figli nella natura. E per inseguire il sogno di una vita tranquilla, fatta di impegni umanitari, di grandi film e di relazioni pubbliche.

La storia d’amore tra Richard Gere e Alejandra Silva

Nata il 16 febbraio 1983, Alejandra Silva è per Richard Gere la terza moglie (oltre che con la Lowell, Richard Gere è stato sposato anche con Cindy Crawford). I due stanno insieme dal 2014, dopo essersi conosciuti ad una manifestazione no-profit (sono entrambi molto impegnati nel sociale).

Durante un’intervista rilasciata al magazine Hola!, Alejandra (in passato sposata col magnate delle miniere Govind Friedland) ha raccontato che - prima di conoscere l’attore - ha attraversato un periodo buio. Poi l’incontro con la star di “Pretty Woman” e “Ufficiale e gentiluomo”, le nozze celebrate nel 2018 a Washington e la nascita - nel 2019 - di Alexander, con la benedizione del Dalai Lama.

«Sono l’uomo più felice dell’universo. Come potrei non esserlo? Ho sposato una donna bellissima che è intelligente, sensibile, impegnata ad aiutare le altre persone. E divertente, paziente, sa anche come perdonare. Ed è una grande cuoca: fa le insalate migliori del mondo» raccontava lui dopo la nascita di Alexander, un po’ serio e un po’ scherzoso.

«Non c’è stata mai da parte mia nessuna resistenza ad avere con Alejandra una relazione profonda, basata sulla reciproca fiducia. È quello che ho desiderato da subito. E credo che il matrimonio sia un passo che rende la vita più intensa, emozionalmente più profonda. Nel momento in cui capisci che quell’impegno è autentico, totalmente sincero, non puoi più avere dubbi» spiegava.

Ora, da quell’amore è nato un altro bimbo. A coronare così una storia da sogno.