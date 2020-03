di Matteo Rossini

Elisabetta Canalis, classe 1978, è una delle star italiane più amate, popolari e seguite dal pubblico del Bel paese. Da alcuni anni la showgirl e attrice ha deciso di vivere a Los Angeles insieme al marito Brian Perri con cui ha dato alla luce la piccola Skyler Eva il 29 settembre 2015.

Elisabetta Canalis: “Era già diventata un’eroina”

Nei giorni scorsi l’ex fidanzata di George Clooney (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) è tornata a parlare del rapporto con Maddalena Corvaglia, ora Elisabetta Canalis è al centro dei media per un post pubblicato sul suo profilo Instagram che vanta più di due milioni e mezzo di follower.

La showgirl ha condiviso un tenerissimo scatto con sua mamma poche ore prima del parto scrivendo un lunghissimo messaggio per averla resa la donna forte e indipendente che è oggi, questo l’inizio: “In questa foto siamo io, mia mamma e Skyler (che sarebbe nata dopo poche ore). È grazie ad una donna come mia madre che sono oggi una persona libera ed indipendente. È grazie ad una donna come lei che sin da quando ero piccola sapevo che era giusto votare per lasciare alle donne la libertà delle loro scelte, anche nei momenti più difficili, è avendo visto mia mamma andare ad insegnare al mattino dopo aver messo in moto tutta la famiglia, che ho capito quanto il lavoro ci renda indipendenti e sicure”.

La conduttrice ha poi continuato: “È ascoltando i suoi racconti di quando diciottenne, ricuciva le minigonne perché qualcuno strappava l’orlo per allungargliele che, dentro di me, era già diventata un’eroina! È sempre grazie a mia mamma che a tavola non c’è mai stato un bicchiere uguale all’altro anche se abbiamo mangiato meglio che in qualsiasi ristorante e secondo me è grazie a lei che ho scelto arti marziali perché per anni mi ha inconsapevolmente allenato con le sue scarpe volanti”.

Elisabetta Canalis: "Non mollate"

Infine Elisabetta Canalis ha concluso ricordando l’importanza di lottare per i propri diritti: “Buona giornata internazionale della donna a tutte coloro che non hanno una mamma come la mia e che lottano per i diritti più semplici, diritti che nel 2020 vengono negati da una religione, cultura o legge. Non mollate, siamo con voi!”.