di Matteo Rossini

Pochi minuti fa Emma Marrone, classe 1984, ha fatto un annuncio che ha subito mandato in visibilio i fan. La cantante di “Io sono bella” ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ottenendo decine di migliaia di like in poco tempo, scopriamo insieme le sue dichiarazioni.

Nelle scorse settimane la cantante salentina ha toccato varie città del Bel paese per abbracciare i suoi fan durante le date dell’Instore Tour. Parallelamente il nuovo album “Fortuna” ha ottenuto un responso positivo da parte del pubblico e della critica debuttando sul gradino più alto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia.

Stando a quanto pubblicato sui social, in questi giorni la cantante sarebbe a lavoro su importanti novità che vedrebbero la luce prossimamente.

Emma Marrone: “Vi racconterò tutto giorno per giorno”

Poco fa Emma Marrone ha fatto un annuncio tramite il profilo Instagram che vanta più di quattro milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra shooting fotografici, viaggi in treno, backstage di concerti e momenti di relax con famiglia e amici. L’artista ha lasciato tutti di stucco parlando di novità in arrivo senza però rivelare dettagli, queste le sue parole: Stanno per succedere cose bellissime. Vi penso. Vi racconterò tutto giorno per giorno”.

Emma Marrone: “Farò del mio meglio per rendervi felici”

Emma Marrone (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha chiuso lasciando un messaggio ai fan: “La musica fa accadere cose meravigliose. Voi continuate ad ascoltare Fortuna ovunque perché ha bisogno di voi per crescere. Io farò del mio meglio per rendervi felici”.

Nel giro di poco tempo il post ha ottenuto oltre 90.000 like e più di 1.400 commenti, quindi, non resta che attendere per scoprire tutto.