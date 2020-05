Mahmood vincitore degli MTV EMAs 2019

Lo show sarà trasmesso stasera da Siviglia e in Italia sarà visibile su Sky canale 130 e in streaming su Now a partire dalle ore 20

Un anno pieno di successi per Mahmood. Dopo il primo posto nell'ultima edizione del Festival di Sanremo e dopo l'applauditissima esibizione all'Eurovision Song Contest di Tel Aviv ora arriva un altro successo: il premio MTV EMAs 2019 per la categoria "Best Italian Act". Mahmood era in nomination con Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo. Le votazioni si sono chiuse ufficialmente la notte di ieri, sabato 2 novembre. Lo show sarà trasmesso in diretta questa sera dal Fibes, Centro Fiere e Congressi, di Siviglia. Appuntamento con il Red Carpet Show dalle ore 20 e dalle 21 con il Main Show. In Italia l'evento sarà visibile su MTV, canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV.

Le origini egiziane

Pseudonimo di Alessandro Mahmood, il cantante (Mahmood, l'infanzia a Gratosoglio) si sta dimostrando una vera rivelazione nel panorama della musica italiana. Nato a Milano il 12 settembre 1992 da madre sarda e padre egiziano, prima di approdare al festival sanremese aveva partecipato anche alla sesta edizione del talent show X Factor, nella categoria di Simona Ventura. Ma la sua avventura, all'epoca, finì dopo solo una settimana. Dopo "Soldi" quest'estate ha avuto grande successo con altri due singoli: "Calypso" e "Barrio" prodotti da Charlie Charles e Dardust.