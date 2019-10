Francesco Sole è raggiante e non per il cognome che porta, ma per la donna che gli sta facendo battere il cuore: Giulia Cavaglià. Lo Youtuber e l’ex tronista hanno iniziato a frequentarsi inizialmente solo come amici e colleghi, in quanto i due hanno ideato dei progetti lavorativi e delle rubriche insieme, successivamente però il loro rapporto è cambiato.

Francesco Sole: il lavoro

Gabriele Dotti, noto come Francesco Sole, è uno degli Youtuber più famosi del nostro Paese, basti pensare che il suo canale conta 430mila iscritti. Ciò che lo caratterizza è la scrittura di frasi poetiche su posti-it che pubblica sui social. Francesco Sole ha iniziato la sua carriera proprio sul canale di musica, pubblicando video che pian piano lo hanno portato al successo. Il suo primo lavoro su Youtube è “Come prendere bei voti senza studiare”, ma tra i video più visti ci sono “L’amore al tempo di Whatsapp”, “Se mi lasci ti cancello” e “La vita ai tempi dell’Iphone”. Grazie alla sua originalità e alla popolarità, che aumenta video dopo video, è arrivato in TV conducendo diversi programmi. Nel 2016 ha lavorato dietro la macchina da presa nel film scritto e pensato da lui, Forever Young. La passione per la poesia non l’ha mai abbandonata, infatti, ha continuato a scrivere e pubblicare libri: “Stati d’animo su fogli di carta” (2014), “Mollato cronico” (2016), “Ti voglio bene- #poesie” (2017) e “Ti amo” (2018). Venerdì 18 ottobre uscirà il suo ultimo lavoro “Per te”. In concomitanza con l’uscita del suo nuovo libro, Francesco Sole ha lanciato una nuova linea Poetry ispirata ai disegni contenuti in “Per te”: cover per cellulari, maglie e felpe uomo/donna.

Francesco Sole: il nuovo amore

L’unica storia ufficializzata è stata nel dicembre 2016 con Sofia Viscardi, anche lei Youtuber. Il flirt è durato circa un anno, dopo di che la coppia si è lasciata. Francesco Sole ha avviato un progetto lavorativo con l’ex tronista Giulia Cavaglià. La vicinanza e la collaborazione hanno fatto da cupido, infatti i due ragazzi nelle ultime settimane sono sembrati inseparabili. Lo Youtuber non fa altro che regalare tulipani alla sua nuova fiamma, e la bella torinese si lascia corteggiare come una vera lady. La nuova coppia ha confermato la loro storia d’amore con una serie di foto, video e dediche condivise sui rispettivi profili social. Dopo varie insinuazioni, quindi, sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzano il sentimento che li lega.